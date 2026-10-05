Persecución e intento de atropello a carabineros en Peñalolén termina con tres detenidos y dos heridos de bala

Carabineros detuvo a tres sujetos durante una fiscalización policial que terminó en una persecución y disparos por parte de los efectivos, luego de que estos intentaran evitar ser atropellados. Dos de los individuos resultaron heridos durante el procedimiento.

Los hechos se iniciaron cerca de las 20:20 horas de anoche, en la intersección de avenida Los Presidentes con Consistorial, en la comuna de Peñalolén, donde funcionarios policiales detectaron a un motociclista que se desplazaba sin casco. Al fiscalizarlo, verificaron que la motocicleta mantenía encargo por robo, por lo que fue detenido en el lugar.

"Al momento de ser fiscalizado se le encontró un elemento tipo ganzúa para reventar la chapa de la motocicleta, logrando establecerse que había sido sustraída momentos antes a un vecino de la comuna", informó el teniente coronel Cristian Tavra.

Paralelamente, detrás de la motocicleta se desplazaba una camioneta con dos sospechosos. Al advertir la presencia policial, realizaron una maniobra de retroceso, chocaron a otro vehículo y posteriormente intentaron atropellar a los carabineros.

Ante esta situación y al considerar que su integridad física se encontraba en peligro, los funcionarios policiales hicieron uso de sus armas de servicio para repeler el ataque. Posteriormente, se inició un seguimiento controlado que finalizó en Los Presidentes con calle Afluentes, donde los sospechosos perdieron el control de la camioneta y fueron detenidos.

Los dos ocupantes de la camioneta, que también mantenía encargo por robo, resultaron lesionados por impactos balísticos, por lo que fueron trasladados de inmediato por personal del SAMU a un centro asistencial. Ambos mantenían órdenes vigentes por delitos de robo y receptación y permanecen con diagnóstico reservado.

El comandante Tavra recalcó que los funcionarios dispararon ante "la agresión inminente que recibe Carabineros, por razones evidentes, el intento de atropello a gran velocidad lo que podría haber causado consecuencias fatales". Con todo, la Fiscalía dispuso que el procedimiento que involucró los disparos sea investigado por la PDI.

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