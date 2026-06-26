Persecución desde Quilicura a Providencia termina con dos detenidos, un arma y más de $4 millones incautados

Carabineros detuvo a dos personas durante un procedimiento desarrollado en el marco de los servicios preventivos nocturnos en la Región Metropolitana, el que permitió además la incautación de droga, un arma de fuego, municiones y más de $4,3 millones en dinero en efectivo.

Los hechos ocurrieron cerca de las 00:17 horas de este viernes, cuando personal policial que realizaba patrullajes preventivos en la comuna de Quilicura detectó un vehículo que mantenía un encargo asociado al extravío de sus placas patentes y abandono.

Al intentar fiscalizar el automóvil, el conductor huyó a alta velocidad por la autopista Américo Vespucio en dirección al oriente, realizando maniobras temerarias que pusieron en riesgo a los demás usuarios de la vía.

Siguiendo los protocolos institucionales, Carabineros inició un seguimiento controlado que se extendió hasta la comuna de Providencia, donde el vehículo perdió el control tras impactar contra la berma en la intersección de avenida El Cerro con Santa María.

Tras la colisión, tres ocupantes descendieron del automóvil. Dos de ellos fueron detenidos por personal policial, mientras que un tercer individuo logró escapar del lugar.

Durante la huida, uno de los detenidos lanzó una pistola calibre 9 milímetros, la que fue recuperada posteriormente por los efectivos.

Al revisar el vehículo, Carabineros incautó 414 gramos de clorhidrato de cocaína, 10,3 gramos de marihuana, un arma de fuego con su cargador y 11 cartuchos, además de $4.394.400 en dinero en efectivo, monto que será parte de la investigación.

Asimismo, se estableció que uno de los detenidos mantenía una orden de detención vigente por el delito de lesiones leves, mientras que ambos registran antecedentes policiales.

Los imputados quedaron a disposición de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, donde enfrentarán las diligencias correspondientes por infracción a la Ley de Drogas, porte ilegal de arma de fuego, conducción temeraria y el cumplimiento de una orden de aprehensión vigente.

PURANOTICIA