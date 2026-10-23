Pérez Mackenna concluye visita a Bruselas reuniéndose con autoridades de la UE para profundizar alianzas en comercio y seguridad

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, concluyó este viernes su visita a Bruselas, Bélgica, sosteniendo reuniones con altos directivos de la Unión Europea (UE), en las que se abordaron los avances para la aprobación de la modernización del acuerdo comercial entre Chile y el bloque y la cooperación en seguridad.

El secretario de Estado se reunió con Kajsa Ollongren, secretaria general del Servicio Europeo de Acción Exterior; Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea y comisaria de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia; Magnus Brunner, comisario de Asuntos Internos y Migración; y Costas Kadis, comisario de Pesca y Océanos.

La cooperación en seguridad fue un tema central de las conversaciones, desde la persecución del crimen organizado transfronterizo hasta el combate al cibercrimen, la protección de datos y de infraestructura crítica como puertos.

“Estamos fortaleciendo la cooperación con un aliado tan importante como la UE en un tema de máxima relevancia para Chile como la seguridad de nuestros ciudadanos”, dijo el canciller.

Chile y la UE mantienen una creciente cooperación contra el crimen organizado transnacional, a través de alianzas como el PAcCTO 2.0, el tercer marco de cooperación internacional más importante en la lucha contra el delito transfronterizo, con más de 60 países que contribuyen a la seguridad de mil millones de personas.

Por otro lado, el ministro abordó la importancia que los países del bloque continúen ratificando la modernización del acuerdo comercial entre Chile y la UE, que se firmó en 2023, y aún está pendiente de aprobación en nueve países.

La UE fue el quinto socio comercial de Chile el año pasado. Las exportaciones crecieron 17,3% y totalizaron US$ 10.377 millones.

“Tenemos un comercio dinámico y creciente, y espacio para seguir explorando oportunidades. Europa puede jugar un rol aún mucho más importante en el comercio de Chile con el mundo”, dijo la autoridad.

En sus encuentros, el canciller Pérez Mackenna también abordó temas de interés para Chile y la UE como la renovación de la cooperación en ciencia y el cuidado y gobernanza de los océanos.

“Chile y la Unión Europea mantenemos una relación sólida basada en la confianza, el diálogo y una visión compartida del mundo, en valores como la democracia, el multilateralismo, el respeto por el derecho internacional y la búsqueda de una prosperidad compartida”, concluyó el ministro.

(Imagen: Ministerio de Relaciones Exteriores)

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