Pérdidas de US$7.700 millones del Fondo E desatan ofensiva parlamentaria contra la Superintendencia de Pensiones

Parlamentarios de diversos sectores oficiaron a la Superintendencia de Pensiones tras conocerse las perdidas de US$7.700 millones sufridas por el multifondo E en 2026. En general, piden identificar a las AFP más afectadas y cuestionan la fiscalización de la entidad.

Según reveló la compañía Bloomberg, las AFP invirtieron en renta fija el año pasado en el mercado estadounidense, esperando una baja de los intereses, pero estos subieron y provocaron pérdidas que se acumularon durante 12 meses.

De esta manera, entre enero y septiembre del presente año, el fondo E se desplomó 10,39%, su segundo peor desempeño histórico.

Las críticas más duras provinieron de la senadora socialista Daniella Cicardini, quien declaró que "la plata de las pensiones no son fichas para jugar en el casino. Esa plata no les pertenece, es fruto del esfuerzo de trabajadores que incluso están a punto de jubilar".

Además, la parlamentaria exigió que la superintendencia aclare "con urgencia cuánto se ha perdido, quiénes están afectados y qué responsabilidades existen por parte de las AFP. No se juega con los ahorros de toda una vida".

Por su parte, el senador DC Iván Flores ofició a la Superintendencia de Pensiones exigiendo esclarecer las operaciones financieras realizadas por las AFP, determinar eventuales responsabilidades y evaluar mecanismos de reparación o compensación para los afiliados afectados. “No puede ser que una vez más pague Moya”.

“Estamos hablando de los ahorros de toda una vida de trabajo. Es extremadamente grave que un fondo considerado conservador registre pérdidas de esta magnitud, especialmente cuando allí mantienen sus recursos personas próximas a jubilar", enfatizó.

"No podemos aceptar que los trabajadores terminen pagando las consecuencias de eventuales decisiones de inversión riesgosas o de una fiscalización insuficiente. Aquí tiene que haber explicaciones, responsabilidades y, si corresponde, reparaciones", añadió Flores.

En tanto, los diputados del comité del PC e independientes, Daniela Serrano, Ana María Gazmuri y Marcos Barraza, también oficiaron a la SP y calificaron las pérdidas como "especialmente preocupantes, considerando la magnitud de los montos involucrados".

"Hemos oficiado a la Superintendencia de Pensiones para esclarecer el impacto efectivo sobre los fondos previsionales, determinar si los riesgos asumidos fueron compatibles con una administración prudente de estos recursos y establecer si la fiscalización fue oportuna y suficiente", señaló Barraza.

A su vez, el jefe de la bancada de diputados del PS, Raúl Leiva, recalcó que esta situación "requiere de una adecuada explicación, sobre todo para aquellos cotizantes del fondo E que son los más expuestos al estar ad portas de jubilación".

Por su parte, el diputado Jaime Araya (IND-PPD) ofició a la superintendencia para que aclare lo ocurrido. "Queremos saber qué AFP están involucradas. Hay una obligación de transparencia con los cotizantes y, si no es por esta entidad extranjera (Bloomberg), probablemente nadie en Chile se habría enterado de esta situación".

Finalmente, el jefe de la bancada del PDG, diputado Juan Marcelo Valenzuela, enfatizó que "la gente de a pie tiene derecho a saber quién cuida su plata y qué medidas se están tomando para protegerla".

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