PDI ubica a 52 de los 64 menores haitianos con paradero desconocido en el país

El director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, confirmó la mañana de este lunes, que 52 de los 64 menores haitianos con paradero desconocido ya fueron ubicados por la institución, en el marco del caso que indaga su situación en el país.

Cerna asistió al comité de seguridad de este lunes en La Moneda, donde entregó antecedentes del trabajo realizado y del estado en que se encuentran los menores localizados, precisando que estos han sido integrados a sus grupos familiares.

El jefe policial indicó que los niños y adolescentes encontrados se encuentran en buenas condiciones y con acceso a servicios básicos.

“Están todos escolarizados e ingresados al sistema de salud, y están con los padres, madres o hermanos”, señaló.

Agregó además que los menores mantienen vínculo directo con sus cuidadores, mientras continúan las diligencias para ubicar a quienes aún no han sido localizados.

“Están todos dentro de una vinculación directa con el adulto con quien se relacionan, seguimos ubicando a los otros para tener claridad en qué situación están”, añadió.

Consultado sobre la existencia de una eventual red de tráfico de menores asociada a estos casos, el director de la PDI fue enfático en no adelantar conclusiones.

“No puedo hablar de supuestos”, respondió.

Respecto de los procedimientos aplicados por las autoridades frente a ingresos masivos de menores al país, Cerna reconoció que el sistema puede ser perfeccionado.

“Todo es mejorable, todo es perfectible”, sostuvo.

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