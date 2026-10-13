PDI rescata a cuatro perros abandonados durante más de dos meses en Lampa

Durante más de dos meses, la ayuda de vecinos fue fundamental para mantener con vida a cuatro perros que permanecían encerrados en precarias condiciones al interior de un inmueble de la comuna de Lampa, en la región Metropolitana.

Los animales, tres bulldogs franceses y un bull terrier, fueron finalmente rescatados por detectives de la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) de la Policía de Investigaciones (PDI), luego de una denuncia que alertó sobre un posible caso de abandono y maltrato animal.

De acuerdo con los antecedentes policiales, los perros se encontraban confinados en caniles de pequeñas dimensiones, rodeados de sus propias deposiciones y sin acceso regular a agua ni alimento.

La investigación permitió establecer que el responsable de la propiedad no acudía al inmueble desde hacía más de dos meses, período durante el cual los animales lograron sobrevivir gracias a personas del sector que les proporcionaban comida a través del cierre perimetral.

El procedimiento se originó a partir de una alerta recibida por la fundación Rescatando Patitas, cuyos integrantes fueron informados por vecinos sobre las condiciones en que permanecían los ejemplares.

Ante la gravedad de los antecedentes, la organización canalizó la información que permitió la intervención de la policía civil.

ALERTA VECINAL

Tras tomar conocimiento de la situación, detectives de la Bicrim de Lampa iniciaron las gestiones correspondientes para ingresar al inmueble y verificar el estado de los perros.

El pasado 8 de octubre, los funcionarios policiales formularon una denuncia de oficio ante el Ministerio Público y obtuvieron la autorización judicial necesaria para efectuar la entrada y registro de la propiedad.

Durante las diligencias de empadronamiento, los detectives recopilaron antecedentes que permitieron establecer que el responsable del lugar llevaba más de dos meses sin presentarse en el inmueble.

La investigación también apunta a determinar si la propiedad era utilizada como un criadero clandestino de perros, situación que permanece bajo indagatoria.

Una vez concretado el ingreso, los funcionarios policiales rescataron a los cuatro animales que permanecían en el recinto.

Los ejemplares fueron examinados en el lugar por un equipo médico veterinario de la Municipalidad de Lampa, encargado de realizar una primera evaluación de sus condiciones.

Posteriormente, los perros fueron entregados formalmente a la encargada de la fundación Rescatando Patitas, bajo la figura de depositario provisional, para asegurar su resguardo mientras continúa la investigación.

PDI BUSCA AL RESPONSABLE

En paralelo al rescate, la Policía de Investigaciones mantiene diligencias destinadas a establecer el paradero del propietario del inmueble y determinar su eventual responsabilidad en los hechos.

Los antecedentes reunidos forman parte de una investigación por el presunto delito de abandono y maltrato animal.

Respecto del procedimiento, el inspector Rodrigo González, de la Bicrim de Lampa, destacó la importancia de la colaboración ciudadana para detectar oportunamente situaciones que puedan comprometer la integridad de los animales.

“Es fundamental que quienes sean testigos de situaciones de maltrato animal o tenencia irresponsable se dirijan a la unidad policial de la PDI más cercana para entregar los antecedentes necesarios que permitan intervenir oportunamente y adoptar los resguardos necesarios de cada caso”, señaló.

El funcionario enfatizó así la relevancia de que vecinos y testigos entreguen información a las autoridades cuando detecten situaciones de abandono o condiciones de tenencia que puedan representar un riesgo para los animales.

En este caso, la alerta de la comunidad y la intervención de la fundación Rescatando Patitas permitieron activar el procedimiento policial que terminó con el rescate de los cuatro perros.

Mientras los animales permanecen bajo el cuidado provisional de la organización, la PDI continúa reuniendo antecedentes para identificar y ubicar al responsable del inmueble y esclarecer las circunstancias del presunto maltrato.

PURANOTICIA