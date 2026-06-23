PDI localiza a la totalidad de los 64 menores haitianos que se encontraban inubicables en el país

La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, junto al director general de la PDI, Eduardo Cerna, informaron este martes el hallazgo de los 64 niños y adolescentes haitianos que mantenían paradero desconocido en Chile, en el marco de los ingresos masivos registrados entre 2022 y 2025.

En un punto de prensa conjunto, la ministra Wulf destacó que la búsqueda permitió cerrar una primera etapa de trabajo enfocada en la protección de la infancia.

“Hemos terminado una primera etapa de búsqueda, y los resultados son exitosos, yo me quedo tranquila con que los niños y adolescentes se encuentren bien, ese es el foco de nuestro gobierno, trabajar por la infancia y despejar cualquier duda”, señaló.

La autoridad explicó que ahora se abre una nueva fase de seguimiento institucional, centrada en la verificación de las condiciones de vida, educación y reunificación familiar de los menores.

“Ahora pasamos a una nueva fase, donde aparte de tener que verificar el estado general de las reunificaciones familiares en términos preventivos, asegurarnos de que los niños estén escolarizados, estén bien, podamos también eliminar las diferentes brechas que demuestra el Estado de Chile en sus diversas instituciones”, añadió.

PDI CONFIRMA UBICACIÓN DE TODOS LOS MENORES

Por su parte, el director general de la PDI, Eduardo Cerna, detalló el resultado del operativo de localización, precisando la situación de cada uno de los casos.

“Podemos dar cuenta hoy día que hemos ubicado a los 64 niños, de ellos, 63 se encuentran en Chile y un adolescente se encuentra en México. Los oficiales tomaron contacto con el padre, que está en Chile, y una videoconferencia con la madre de la niña, verificando que se encuentra bien”, explicó.

Cerna añadió que el proceso permitió cerrar el ciclo de búsqueda, confirmando el estado general de los menores y su situación administrativa y social.

“Con eso cerramos el ciclo, tenemos a todos ubicados respecto de esta nómina acotada que estamos verificando. Lo importante es que todos se encuentran bien físicamente, y la mayoría está ingresado al sistema de educación. Solamente cinco de ellos no tenemos registro de que estén en el sistema de educación. Puede ser por su llegada a Chile hace poco tiempo, y más del 50% de estos jóvenes están entre los 15 y 18 años”, indicó.

Finalmente, el jefe policial recalcó que los menores ingresaron al país bajo procesos regulares y descartó indicios de delitos asociados a trata o tráfico de personas.

“Todos ingresaron bajo la modalidad de una visa de reunificación, los 63 adolescentes que están en Chile, todos están migratoriamente regulares, no hay nada acreditado ni de tráfico, ni de trata, no hay nada”, concluyó.

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