PDI investiga homicidio frustrado: Hombre se encuentra grave tras ser baleado en Lo Barnechea

La Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra indagando un homicidio frustrado, luego que un hombre fuera baleado en múltiples ocasiones en la comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana.

En horas de la madrugada, un sujeto ingresó a la Clínica Las Condes con lesiones en sus extremidades inferiores. "se logró establecer que la víctima, mayor de edad, de sexo masculino, en circunstancias que se encontraba al interior de su domicilio, recibe un llamado desde el exterior del inmueble", indicó el comisario Vicente Torres, de la BH Metropolitana.

"Luego de salir de la propiedad fue interceptado por un grupo indeterminado de personas, quienes lo trasladaron a otro punto del Cerro 18 en la comuna de Lo Barnechea, donde fue agredido y le provocaron diversas lesiones en sus extremidades inferiores, para luego huir del lugar".

La víctima fue trasladada al hospital de la comuna, siendo trasladado a la Clínica Las Condes, donde permanece hospitalizado en estado grave, pero fuera de riesgo vital.

La PDI se encuentra realizando las diligencias correspondientes en este caso para aclarar lo sucedido y dar con los responsables de este hecho.

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