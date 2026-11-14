PDI investiga hallazgo de un cuerpo en el Parque Municipal de Maipú

Las circunstancias en que una persona perdió la vida en la comuna de Maipú son materia de investigación por parte de la Policía de Investigaciones (PDI), luego de que durante la jornada de este sábado se reportara el hallazgo de un cuerpo en el Parque Municipal de la comuna, ubicado en las cercanías de la Ruta 78 con Alfredo Silva Carvallo, en la Región Metropolitana.

Tras conocerse el hecho, personal de la Brigada de Ubicación de Personas (BRIUP) de la PDI comenzó a desarrollar diligencias destinadas a esclarecer las circunstancias en que se produjo el hallazgo.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, todavía no se ha logrado establecer públicamente la identidad de la persona fallecida, mientras continúan las indagatorias para determinar qué ocurrió.

Asimismo, hasta el momento no se han informado las causas de muerte ni existen antecedentes confirmados que permitan establecer si hubo participación de terceros.

Las diligencias policiales buscan reunir información que permita esclarecer el caso y determinar las circunstancias del fallecimiento.

Por ahora, el procedimiento se mantiene en una etapa preliminar y no se han entregado mayores detalles sobre las características del cuerpo ni sobre las condiciones en que fue encontrado.

Se espera que el avance de las investigaciones permita establecer nuevos antecedentes respecto de este hallazgo registrado durante la jornada del sábado en el sector del Parque Municipal de Maipú.

PURANOTICIA