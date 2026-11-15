PDI detiene a sujeto por robo con intimidación en farmacia de La Cisterna

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) La Cisterna detuvieron en flagrancia a un sujeto de sexo masculino, por su presunta responsabilidad en el delito de robo con intimidación y daños, ocurrido durante la noche del 12 de noviembre de 2026, en un local comercial de la comuna de La Cisterna.

De acuerdo con los antecedentes, la administradora del establecimiento alertó a la unidad policial sobre el ingreso de dos individuos, quienes sustrajeron diversas especies de dermocosmética.

Ante esta situación, detectives concurrieron al lugar, logrando identificar a uno de los involucrados. Tras un seguimiento, los oficiales concretaron su detención en flagrancia, mientras que el segundo sujeto escapó en dirección desconocida.

Al momento de su detención, el imputado mantenía en su poder tres bolsas que contenían parte de las especies sustraídas, además de las prendas de vestir que utilizaba al momento de cometer el ilícito.

En el procedimiento se recuperaron 46 artículos de cuidado personal, junto con tres bolsas y un polerón negro. El avalúo total de las especies sustraídas y los daños ocasionados alcanzó aproximadamente los $2.000.000.

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