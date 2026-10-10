PDI detiene a sujeto acusado de estafar por más $3 millones a vendedores de cartas Pokémon

La PDI detuvo a un sujeto que mediante engaño se apropió de las conocidas cartas Pokémon que eran comercializadas por las víctimas a través de redes sociales, las que tienen un valor superior a los 3 millones de pesos.

El jefe de la Bicrim de Maipú, subprefecto Patricio Ruiz, detalló el modus operandi de este imputado, quien contactaba a sus víctimas a través de redes sociales, acordando la adquisición de las referidas especies.

Posteriormente, simulaba depósitos o transferencias bancarias mediante documentos que no tenían fondos, generándose de esta manera el perjuicio patrimonial en contra de las víctimas.

En virtud a diferentes técnicas investigativas, se logró establecer la identidad del sujeto involucrado, obteniéndose una resolución judicial de entrada y registro, emanada por el 9° Juzgado de Garantía de Santiago.

El allanamiento se produjo un inmueble ubicado en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, donde se incautaron cartas de colección Pokémon, y elementos asociados al delito.

PURANOTICIA