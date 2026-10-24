PDI detiene a presunto autor del homicidio de Sofía Sánchez en Peñalolén

La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó la detención del presunto autor del homicidio de Sofía Sánchez, joven conocida por su aparición en el programa 'Mamá a los 15' de TVN, quien se encontraba desaparecida desde el pasado 24 de agosto en la comuna de Peñalolén.

Detectives de la Brigada de Ubicación de Personas (Briup) Metropolitana, en el marco de una orden de investigar por presunta desgracia, lograron capturar al sujeto por el delito de homicidio.

A través del trabajo de análisis criminal, entrevistas y levantamiento de antecedentes, detectives de la PDI determinaron que la víctima, quien se encontraba en situación de calle al momento de los hechos, fue abordada por un sujeto de sexo masculino que se encontraba en las mismas condiciones, el cual sería el autor material del homicidio y del posterior ocultamiento del cuerpo, el cual aún no ha sido encontrado.

La fiscal Pamela Valdés señaló que "podemos dar cuenta que el imputado agredió brutalmente a la víctima con un palo y luego la lanza al canal San Carlos".

"Se va a realizar el secado del canal, en este caso, se van a realizar búsquedas para lograr encontrar su cuerpo. Además, testigos presenciales indican que fue arrojado a ese lugar, lugar que está al costado de los rucos donde había concurrido la víctima", mencionó la persecutora.

Tras su captura, el imputado fue puesto a disposición del Ministerio Público para su respectiva audiencia de control de detención y formalización de cargos, quedando bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

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