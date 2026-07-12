PDI detiene a ocho personas y decomisa $230 millones en drogas en Santiago

La PDI detuvo a ocho personas por tráfico de drogas avaluadas en cerca de 230 millones de pesos. La banda operaba en las comunas de Santiago y San Miguel, pero también distribuía a otras zonas de la capital.

El operativo estuvo a cargo de detectives del Equipo Modelo Territorial Cero (MT0) que realizaron allanamientos en ambas comunas, donde descubrieron acopios de ketamina y éxtasis, además de otras especies ligadas al delito.

Al respecto, el comisario Ricardo Cañas indicó que los imputados "se dedicaban a la venta de sustancias ilícitas en grandes cantidades".

Añadió que se logro establecer lugares de acopio y distribución de la froga, "por lo que se gestionó con el tribunal la autorización de entrada, registro e incautación para tres domicilios".

La policía decomisó 1.879 gramos de ketamina, con un avalúo de $75 millones; 642 gramos de éxtasis por $144 millones, y 461 comprimidos de éxtasis, avaluados en $9 millones.

También se incautó dinero en efectivo, 1 vehículo, stickers utilizados para el marcaje de la droga, 1 pistola de fogueo marca Bruni y sustancias utilizadas para el abultamiento de droga.

PURANOTICIA