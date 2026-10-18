PDI detiene a hombre acusado de matar a su madre en Pudahuel

Una mujer de 72 años murió tras ser agredida con un objeto contundente al interior de su vivienda, ubicada en el sector Ciudad de Los Valles, en la comuna de Pudahuel. Como supuesto autor del hecho, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a su hijo, de 42 años.

El subprefecto José Cáceres, jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana, explicó que “en horas de la noche, por solicitud del Ministerio Público, personal de la PDI, en este caso la brigada de homicidios, concurre a domicilio del suceso en la comuna de Pudahuel por el hallazgo de un cadáver de una mujer de la tercera edad quien presentaba lesiones a través de las terceras personas”.

Respecto de las diligencias realizadas para esclarecer lo ocurrido, el oficial señaló que “se hizo el trabajo científico técnico en el sitio de suceso se empadronó, se levantaron cámaras logrando finalmente identificar al autor quien corresponde a su hijo el cual fue detenido en flagrancia y va a ser puesto a disposición de los tribunales”.

La PDI informó que el procedimiento se enmarca en la nueva ley que amplía a 24 horas el plazo para detener a una persona en situación de flagrancia, normativa que busca facilitar la actuación policial ante determinados delitos.

Cáceres precisó que “en cuanto a la dinámica de este hecho, la mujer fue agredida con un elemento contundente y los detalles van a ser dados a conocer en la audiencia de control de detención”.

El imputado será puesto a disposición de los tribunales de justicia para el correspondiente control de detención.

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