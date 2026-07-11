PDI detiene a cuatro miembros del Tren de Aragua por secuestro y homicidio en la Región Metropolitana

Detectives de la Bipe Antisecuestros Metropolitana detuvieron a cuatro hombres, de nacionalidad venezolana, por los delitos de secuestro, secuestro con homicidio e inhumación ilegal.

En coordinación con la Fiscalía Supraterritorial se allanaron domicilios en las comunas de Cerrillos y Estación Central, donde fueron detenidos los sujetos que eran integrantes de las facciones conocidas como “Los Mapaches” y “Los Piratas” del Tren de Aragua.

Los individuos fueron posicionados en los delitos investigados como autores materiales y liderando la ejecución de los ilícitos.

El jefe de esta brigada especializada, subprefecto Hassel Barrientos, detalló que "esta investigación desarrollada en conjunto con la Fiscalía Supraterritorial guarda relación con el análisis de distinta información obtenida en otras investigaciones por delitos de secuestros en contexto de crimen organizado trasnacional, la que nos permite situar a estas personas como líderes en estas operaciones delictuales".

"Para anteponernos a la eventualidad que estos mismos sujetos, descolgados de otras organizaciones criminales, rearticulen nuevas facciones, se logra esta investigación, con estos resultados, con la detención de cuatros personas", indicó.

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