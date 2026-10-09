PDI detiene a ciudadano venezolano con orden vigente en zona afectada por aluvión en Las Condes

La PDI informó que el sujeto detenido en la zona afectada por el aluvión de Las Condes es un ciudadano venezolano que se encuentra en situación migratoria irregular.

Además, el individuo mantenía una orden de aprehensión vigente por el delito de lesiones menos graves. Según lo informado, pasará al segundo bloque de audiencias de control de detención de este viernes.

El procedimiento se llevó a cabo mientras detectives de la Brigada de Homicidios Sur prestaban colaboración y realizaban labores en terreno en el sector afectado por el aluvión.

De acuerdo con la PDI, "la coordinación con personal de seguridad municipal de Las Condes permitió a través de trabajo colaborativo, detectar un vehículo y dos ocupantes de interés asociado al delitos de robo con intimidación".

Durante el control de identidad, se estableció que ambos ocupantes se encontraban en situación migratoria irregular y que uno de ellos mantenía una orden de detención pendiente por el delito de lesiones menos graves.

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