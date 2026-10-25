PDI desarticula punto de venta de drogas y detiene a cuatro personas en La Reina

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Macul, lograron desarticular un centro de acopio e identificar diversos puntos de venta de sustancias ilícitas que operaban bajo la modalidad de microtráfico en la comuna de La Reina.

El trabajo de análisis criminal e inteligencia policial permitió obtener las evidencias necesarias para gestionar ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago las órdenes de detención y una orden de entrada y registro para el inmueble en el sector Villa La Reina.

Los detectives irrumpieron en el inmueble, deteniendo a 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres, todos adultos de nacionalidad chilena. Durante la inspección del lugar, la PDI incautó un total de 166 dosis de cocaína base lista para su comercialización, dinero en efectivo y diversos elementos asociados a la dosificación de la droga.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente para su respectiva audiencia de control de detención y formalización de cargos por infracción a la Ley N° 20.000.

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