PDI desarticula laboratorio que fabricaba drogas sintéticas en Ñuñoa: 5 detenidos

Detectives de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana Sur de la Policía de Investigaciones desarticularon una organización criminal dedicada a la elaboración, acopio y distribución de drogas sintéticas en la comuna de Ñuñoa en el marco de la Operación “Cristales del Sur”.

A través del trabajo de campo y análisis criminal desarrollado por la PDI se logró determinar que la banda utilizaba un departamento como laboratorio clandestino y centro de acopio, funcionando como punto neurálgico para la distribución de sustancias hacia diversos sectores del sur y oriente de la Región Metropolitana.

Para concretar la comercialización de las drogas, los imputados utilizaban la aplicación Grindr. Además, los envoltorios eran acondicionados con la imagen del narcotraficante mexicano Joaquín Chapo Guzmán.

Como resultado de este operativo, se logró incautar 2.047 dosis de MDMA (conocido comúnmente como éxtasis), más de 1 kilo de MDMA a granel, clorhidrato de cocaína y cannabis sativa. Junto al decomiso de sustancias, también se incautaron 4 pistolas con sus respectivos cargadores, 1 cargador para pistola marca Glock, diversa munición, 4 teléfonos celulares y 2 vehículos.

El procedimiento terminó con la detención de 5 integrantes de la banda criminal, correspondiente a 3 hombres (un chileno y dos venezolanos, uno de ellos en situación migratoria irregular) y 2 mujeres.

Los imputados fueron puestos a disposición de la Fiscalía Metropolitana Sur para realizar la respectiva audiencia de control de detención por infracción a la Ley 20.000 y Ley de Control de Armas.

PURANOTICIA