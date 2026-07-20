PDG presenta a su nueva presidenta al Gobierno y mantiene en suspenso votos por la megarreforma

La diputada Zandra Parisi (PDG) acompañó a la nueva presidenta del Partido de la Gente, Denisse Catalán, a una reunión con el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, en el Palacio de La Moneda.

Tras el encuentro, la parlamentaria explicó que el objetivo fue presentar formalmente a la nueva timonel de la colectividad y descartó que se haya abordado una definición sobre la megarreforma que se votará en su tercer trámite en la Cámara.

Al respecto, Parisi detalló que “lo que vine a hacer yo fue a presentar a nuestra presidenta del partido, una mujer joven de 26 años, Denisse Catalán, que tiene una trayectoria en nuestro partido, fue presidenta de la Juventud del Partido de la Gente, después fue secretaria general y hoy en día asume como presidenta del Partido de la Gente”.

Por otra parte, la diputada fue consultada por el proyecto de Reconstrucción Nacional y la definición de los votos del PDG, ante lo que indicó que como bancada se reunieron este domingo, “terminamos alrededor de las 12 de la noche una reunión online que tuvimos con nuestros diputados”.

“Entonces, venir a hablar con el ministro hoy acerca de la megarreforma sería una cosa muy irresponsable porque tengo que escuchar a todos mis colegas diputados de la bancada”, agregó.

“Seguimos trabajando, estuvimos hasta las 12 de la noche compartiendo los dolores que están viviendo los diputados que están en la zona norte y en la zona sur del país. Entonces fue una reunión de escucharnos, de apoyarnos en las regiones y tratar, por supuesto, lo que se viene la votación de este martes”, aseguró Parisi.

Y añadió que “no hemos desarrollado completamente cuál va a ser nuestro actuar, pero ya estamos trabajándolo de manera muy responsable lo que se viene”.

“No hemos llegado todavía a nada lamentablemente. Algunos están, por supuesto, con toda su libertad decidiendo si van a ir a Mixta o no. Cada diputado trabaja con su equipo legislativo y ese resultado del trabajo que ellos van a plantear, lo vamos a discutir en conjunto frente a la bancada”, agregó.

Finalmente, la diputada llamó a dejar de lado las trincheras políticas y poner el foco en las necesidades del país, expresando que “hoy necesitamos pensar en Chile, mejorar el crecimiento, mejorar el empleo, mejorar las listas de espera y, por supuesto, la calidad de vida de todos los chilenos”.

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