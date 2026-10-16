Pavez defiende promulgación de las RUF y afirma que requerimiento de la oposición ante el TC está "fuera de plazo"

El ministro del Interior (s), Máximo Pavez, se refirió a la publicación en el Diario Oficial de la Ley 21.849 sobre Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) y dijo que espera que el recurso de senadores de oposición ante el Tribunal Constitucional (TC) "sea declarado inadmisible".

Al respecto, la autoridad señaló que "esto es muy importante para el respaldo del trabajo de nuestras policías y también de nuestras Fuerzas Armadas cuando exista la necesidad de los estados de excepción constitucional", manifestó.

Respecto al requerimiento de la oposición, la autoridad sostuvo que "la actuación frente a este tribunal y frente a todos los tribunales de la república, tiene que hacerse conforme a la ley".

"La Constitución es muy clara en los requisitos para poder requerir al Tribunal Constitucional una cuestión de constitucionalidad con ocasión de la tramitación de un proyecto de ley y hay plazos para ello", precisó.

En ese sentido, recalcó que "no se puede presentar el requerimiento luego de la promulgación del proyecto de ley ni cinco días después de que llegue el oficio de que está despachado el oficio de ley del Congreso Nacional".

Pavez afirmó que "es muy importante para el Gobierno avanzar en las Reglas del Uso de la Fuerza después de una tramitación muy larga. Por lo tanto, queremos tener las Reglas del Uso de la Fuerza lo antes posible en operación".

"Esa es la razón por la cual el día viernes a mediodía el Presidente promulgó el proyecto de ley. Se envió el respectivo decreto promulgatorio a la Contraloría para su toma de razón y durante la noche del día viernes llega el requerimiento de los señores parlamentarios, lo cual evidentemente está fuera de plazo", añadió.

Junto con ello, sostuvo que "le corresponde al Tribunal Constitucional poder materializar la inadmisibilidad del requerimiento de los parlamentarios por adolecer de defectos de forma".

Finalmente, señaló que "el Gobierno, respetando todas las atribuciones del Tribunal Constitucional, espera que dicho requerimiento sea declarado inadmisible".

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