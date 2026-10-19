Pavez alerta que sistema frontal podría generar condiciones similares a las que provocaron aluviones en la región Metropolitana

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, advirtió que este lunes se evaluará qué otras zonas de la región Metropolitana podrían quedar bajo medidas preventivas ante el sistema frontal, debido al riesgo de que se repitan condiciones similares a las del martes pasado, las que provocaron aluviones.

"Hoy se va a evaluar qué es lo que va a pasar con el resto de la región Metropolitana, porque todos son fenómenos que van cambiando. La preocupación más grande es que se podrían dar las condiciones similares a las del martes pasado”, aseguró en entrevista con radio Universo.

Explicó que “por eso que ayer hubo una reunión en Senapred, donde asistieron ministros de Estado, donde estuvo la ministra de Salud, el ministro del Trabajo, el ministro de Transporte y Obras Públicas, para ir coordinando distintos aspectos".

"Ya se señaló ayer también en la vocería del ministro del Interior que, en el caso de los lugares donde va a haber perímetros de seguridad, que son en Santiago, uno en Puente Alto, uno en Las Condes y uno en Talagante, hay especial interés que, en todos esos lugares, las personas puedan, por ejemplo, en caso de Las Condes, dar ciertas facilidades a los trabajadores para poder salir, para poder trabajar quizás de manera remota. Eso lo estamos monitoreando, entonces, así nos estamos preparando", agregó.

Pavez señaló que "el Ministerio de Obras Públicas estuvo trabajando intensamente todo el fin de semana en la faja precordillera de Las Condes. En Quebrada Honda va haber un sobrevuelo, ver el estado de las siete u ocho quebradas que hay la región Metropolitana, donde se ve que la Quebrada Honda es la que sigue teniendo más material, y eso se está trabajando a través del Ministerio de Obras Públicas".

"Estamos advirtiendo con tiempo, estamos motivando a los municipios, estamos coordinándonos con salud, con educación, etcétera, y, por lo tanto, creemos que la preparación es adecuada y la comunicación también", finalizó.

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