Paul Sfeir renunció al Partido Republicano con críticas a las "estrategias comunicacionales" del Gobierno

El ingeniero y periodista Paul Sfeir informó que presentó su renuncia al Partido Republicano.

El comunicador fue uno de los consejeros constitucionales que representó al partido fundado por el actual Presidente, José Antonio Kast, en el fallido proceso por una nueva Constitución en 2023.

A través de redes sociales, dio a conocer que "desde hace algunos meses, como familia, estamos enfrentando una situación de salud muy grave de uno de los nuestros. Cuando digo muy grave, es realmente muy grave y triste".

Añadió que por esta razón, "no había podido dedicar tiempo a explicar un par de decisiones tomadas, y por las que me han preguntado reiteradamente en estos días, incluso colegas (buenos y muy queridos) de la prensa y de la política".

"Si, tomé la decisión de dar un paso al costado en el rol que se me asignó en el Comité de la Bancada Republicana en la Cámara de Diputados del Congreso. En los seis meses que estuve en ese rol, los objetivos encomendados se cumplieron sin inconvenientes", señaló.

Además, detalló que "luego, y esto conversado con el Presidente Kast, le expresé las reservas que tengo con algunas estrategias comunicacionales del Gobierno. Lo mismo hice a la Directiva del Partido Republicano, al cual renuncié recientemente".

El ingeniero remarcó que "ninguna de estas decisiones fue impulsiva ni motivada por conflictos de ninguna índole. Por el contrario, responde a diferentes y genuinas visiones que tenemos respecto de ciertas estrategias y formas de abordar los desafíos políticos y comunicacionales".

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