Partido Comunista cierra filas con Cuba y complica continuidad de Jeannette Jara

Las dudas que Jeannette Jara ha manifestado respecto de su continuidad en el Partido Comunista comenzaron a encontrar una respuesta explícita desde la propia colectividad. Sin nombrarla directamente, dirigentes del PC marcaron públicamente una línea roja ideológica que vuelve a tensionar la relación entre la excandidata presidencial y el partido en el que milita desde la adolescencia.

El 15 de enero pasado, Jara volvió a transparentar su distancia con la orgánica comunista. “Desde abril del año pasado, que salí a la primaria (presidencial), quedé sin militancia activa. No he concurrido a ninguna actividad partidaria y estoy reflexionando al respecto”, afirmó. Consultada sobre si su militancia estaba en duda, respondió: “Sí, entre otras cosas”.

Durante su campaña presidencial, una de las principales diferencias con el PC quedó en evidencia en su postura frente a Cuba. En septiembre, la exministra sostuvo que “claramente no es una democracia”, una definición que choca con la histórica defensa que el Partido Comunista ha hecho de la revolución encabezada por Fidel Castro.

El lunes pasado, desde el propio PC se encargaron de reafirmar esa posición como un requisito para seguir en sus filas. En el programa de streaming Barba Roja, el integrante de la comisión política Juan Andrés Lagos y el abogado Hugo Gutiérrez, miembro del comité central, abordaron la situación de Cuba y el rol que —a su juicio— debe asumir el partido.

Según La Tercera, durante la conversación, Gutiérrez fue categórico al fijar el marco político. “Ustedes nos han representado a todos (con su visita a la isla). No creo que haya dentro de nuestras filas (del PC) alguien que no encuentre en este partido la trinchera para solidarizar con Cuba. En este partido no podría haber nadie que creyera que Cuba es una dictadura. Y si alguien lo cree, esa persona no puede estar en este partido”, señaló, dirigiéndose a Lagos, quien recientemente acompañó al presidente del PC, Lautaro Carmona, en un viaje a la isla.

El exdiputado reforzó luego su planteamiento, descartando matices internos en esta materia. “No creo que haya dentro del partido, y si es así, no está en el lugar más adecuado, (alguien) que crea que Cuba es una dictadura (...). Este es el partido donde están aquellos hombres, mujeres y jóvenes que apoyan la revolución cubana (...). En consecuencia, no puede haber nadie en este PC que crea que no haya que expresar nuestro máximo apoyo y respaldo al pueblo cubano. Si eso llegase a ocurrir, aquí, sin duda, el que está de más es aquel que cree que no debemos hacerlo”.

Por su parte, Lagos cuestionó el uso del concepto de dictadura para referirse a Cuba y otros países. “En algún momento aquí en Chile se hablaba con tanta ligereza de que la dictadura de Venezuela, la dictadura de Cuba... Yo no sé si en este momento hay algún espacio para justificar algo, a propósito de que ahí habría regímenes dictatoriales, de verdad. Es tan fuerte lo que está pasando. Lo mismo pasa con Irán, que es una nación agredida, atacada, y lo que está haciendo es generar una defensa”.

En el espacio también hubo críticas directas al Presidente Gabriel Boric, luego de que el 14 de enero, en Tolerancia Cero, afirmara que “Cuba es una dictadura (...) y Fidel Castro fue un dictador”.

“Boric tiene que hacerse cargo de lo que pase con el pueblo cubano, porque (la condena que hizo) no es un simple comentario que puede hacer cualquier mortal (...). Lo más curioso es que estas cosas no las decía él antes. Él las dice ahora (...). ¿Con quién se quiere congraciar este fulano? Al final del día, lo que hace es congraciarse con (...) Estados Unidos. Como un cobarde, lo que quiere hacer es congeniar con el amo. Es decir, es una conducta servil. Eso es vergonzoso”, lanzó Gutiérrez.

Lagos complementó el reproche señalando que “si alguien piensa que, por estar del lado del imperio, se va a salvar de esta lógica, sea quien sea, está recontra equivocado. Mira Dinamarca, pues. No es chacota, estamos hablando en serio”.

Las declaraciones, emitidas sin mencionar a Jeannette Jara, terminan por fijar una condición explícita de pertenencia al Partido Comunista y refuerzan la presión sobre la exministra, quien hoy mantiene en suspenso su continuidad en una colectividad que, al menos en este punto, no parece dispuesta a abrir espacio a disensos.

