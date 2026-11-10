Paro de camioneros "sigue en todo el país" tras no lograr acuerdo en reunión con el Gobierno

Tras sostener una reunión con el Gobierno, gremios transportistas confirmaron que no hubo un acuerdo por lo que el paro continuará en todo el país.

Desde el movimiento No + TAG anunciaron que las movilizaciones continuarán a lo largo del país, al no llegar a acuerdo con el Ejecutivo en ninguno de los puntos discutidos a raíz del alza de los combustibles.

El vocero de la organización, Andrés Alarcón, indicó que “decidimos con todas las agrupaciones que el paro sigue, va a seguir el paro en todo el país y en todos los puntos de paralización de Santiago. No hay un punto de acuerdo con respecto al Gobierno que pueda plantear una arista para poder buscar soluciones para todas las personas”.

“Quiero ser enfático, acá hay paralización por toda la ciudadanía, no por un gremio en específico, y estamos buscando la baja en los combustibles, el impuesto específico y los TAG y peajes”, añadió.

Los dirigentes llegaron a la cita con tres peticiones: "la reestructuración del Mepco, la liberación del impuesto específico y la modificación de contratos de autopistas, a través del artículo 19 de la Ley de Concesiones", sostuvo Alarcón.

Al salir de la cita, el vocero remarcó que "no hay un punto de acuerdo con respecto al Gobierno que pueda plantear una arista para poder buscar soluciones para todas las personas. Recordar, quiero ser enfático (...) es paralización por toda la ciudadanía, no por un gremio en específico".

"Estamos buscando la baja en los combustibles, el impuesto específico y los TAG y peajes", enfatizó.

El representante gremial apuntó directamente a las fórmulas presentadas por La Moneda para contener el valor de las bencinas y el diésel. “Nos mencionaron de los 20 pesos que el Gobierno dice hoy en día para poder presentar este proyecto de ley, lo cual nosotros le dijimos que es una burla”.

Alarcón dio a conocer que desde el Gobierno "nos pidieron deponer el paro mientras ellos nos dan una solución. Van a trabajar para apurar lo más posible estas soluciones para el día de mañana, nos van a estar avisando por una pronta mesa de diálogo (...), pero mientras no haya nada concreto, las movilizaciones no se acaban, el paro sigue a nivel nacional", afirmó.

Además, detalló que "hoy comienzan las paralizaciones en San Antonio y Valparaíso. Se están sumando ya camioneros en Talagante y Melipilla".

Estas se agregan a los puntos que ya están activos en Santiago, como Tiltil en la Ruta 5 y la Ruta 68. "Se va a sumar Paine con Ruta 5, y así van a ir creciendo estas movilizaciones", aseguró.

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