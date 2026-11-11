Paro de camioneros se mantiene hasta lograr acuerdo total y Gobierno retira proyecto sobre combustibles para introducir mejoras

El presidente de la Confederación Zona Centro-Sur, Freddy Martínez, confirmó que el paro de camioneros se mantendrá hasta alcanzar un acuerdo total con el Gobierno. Además, informó que La Moneda retiró el proyecto que buscaba limitar el alza de los combustibles para introducir mejoras a la iniciativa.

Tras reunirse en La Moneda con el ministro del Interior, Claudio Alvarado, el dirigente de una de las confederaciones que convocó a la movilización calificó positivamente el encuentro y señaló que "fue una reunión absolutamente franca, la primera negociación que se lleva a cabo en esta situación tan crítica que están viviendo cientos de miles de camioneros".

En esa línea, explicó que durante la cita expusieron las dificultades económicas que enfrenta el sector. "Le hemos planteado la situación que viven cientos de camioneros que ha estado reflejada por una manifestación respetuosa y que vamos a tener hasta que terminen las conversaciones", agregó.

Respecto del desarrollo de la reunión, Martínez destacó el tono de las conversaciones y los primeros acercamientos entre las partes. "El tono de la reunión fue muy técnico, realista y honesto. Hay un primer inicio bastante auspicioso, cuando uno se sienta a conversar uno tiene expectativas que quisiera que se resolviera en la primera reunión, eso no pasa, pero estamos atacando la raíz del principal problema que tenemos que es el alza de los combustibles", añadió.

Sin embargo, el dirigente fue enfático en señalar que la movilización continuará mientras no exista un entendimiento definitivo con el Ejecutivo. También reconoció que existen algunos avances en las conversaciones sobre el precio de los combustibles. "La movilización se mantiene hasta que logremos un acuerdo total. Estamos con algunos avances en materia de sostener la estabilidad del combustible por un periodo de tiempo, tenemos que revisar eso con nuestra gente".

En cuanto a la decisión del Gobierno de retirar el proyecto que buscaba limitar en $20 el alza de los combustibles, Martínez manifestó su conformidad con la medida y sostuvo que "nos parece que es lo correcto, es una señal clara de que no fue suficiente para nosotros".

Finalmente, el presidente de la Confederación Zona Centro-Sur explicó que el retiro de la iniciativa abre la posibilidad de introducir modificaciones que respondan a las demandas del gremio. "Iban a quedar amarrados como Gobierno a ese proyecto y retirarlo es una señal de que hay que mejorar. Los cambios que tiene que tener es estabilidad el combustible por un tiempo", cerró.

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