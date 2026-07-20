Parlamentarios y RN solicitan decretar estado de catástrofe en el Norte Chico por sistema frontal

La senadora Jasna Provoste (DC), representante de la región de Atacama, y el senador Daniel Núñez (PC), por la región de Coquimbo, se sumaron a la solicitud de declarar estado de catástrofe en el Norte Chico, a raíz de los graves daños provocados por el sistema frontal que afecta a la zona. A este llamado también se adhirió Renovación Nacional (RN).

En ese contexto, la senadora Provoste sostuvo una reunión con el biministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, instancia tras la cual insistió en la necesidad de acelerar las medidas para enfrentar la emergencia.

"Las familias del norte chico no pueden esperar. El río atmosférico y la emergencia climática nos golpeó duro, pero podemos salir adelante trabajando de manera coordinada con el gobierno", declaró.

La parlamentaria agregó que la colaboración entre distintos sectores políticos es clave para enfrentar la contingencia.

"Desde la centro izquierda sabemos que la cooperación transversal basada en acuerdos, es lo que permite que los ciudadanos sean escuchados y las ayudas lleguen en tiempo y forma a los damnificados", enfatizó la senadora por Atacama.

Asimismo, Provoste sostuvo que la declaración de estado de catástrofe está plenamente justificada y llamó al Ejecutivo a asumir un rol activo frente a la emergencia.

"Los habitantes de Atacama confían que llegarán pronto las ayudas y que el gobierno escuchará las demandas ciudadanas en detalle. La emergencia climática no tiene color político y necesita la ayuda coordinada de todas las autoridades de la región", explicó.

Por su parte, el senador Daniel Núñez manifestó su preocupación por la situación que atraviesa la región de Coquimbo, especialmente en las comunas de La Serena y Coquimbo, a través de una publicación en su cuenta de X.

"La situación en estos momentos en La Serena y Coquimbo está fuera de control. Hay muchas vidas en riesgo. Reitero, solicitud a Ministro Interior Alvarado. Es urgente decretar zona de catástrofe, para actuar de forma inmediata y con máxima urgencia", expresó.

Posteriormente, insistió en la necesidad de adoptar la medida para acelerar la respuesta estatal.

"Es urgente que gobierno decrete Zona de Catástrofe la región de Coquimbo y provincia de Huasco. La emergencia requiere una inyección rápida de recursos, flexibilización de compras públicas y ayudas para la reconstrucción, como contratación horas maquina para despejar caminos", añadió.

En paralelo, Renovación Nacional manifestó su solidaridad con las familias afectadas por el temporal y respaldó el llamado realizado por las autoridades locales de la zona.

El partido expresó su "profunda solidaridad con las familias afectadas por el intenso sistema frontal que ha provocado graves daños en viviendas, infraestructura y servicios básicos, dejando a numerosas comunidades aisladas y damnificadas".

Asimismo, afirmó que respalda "plenamente el llamado de nuestros alcaldes y autoridades locales de la región de Coquimbo, quienes han advertido la magnitud de esta situación y la necesidad de contar con mayores herramientas para hacerle frente".

Finalmente, la colectividad solicitó al Ejecutivo adoptar la medida a la brevedad.

"Por ello, solicitamos al presidente de la República decretar, a la brevedad, Zona de Catástrofe para toda la región, permitiendo movilizar los recursos, la coordinación y el apoyo extraordinario que esta emergencia requiere", concluyó.

PURANOTICIA