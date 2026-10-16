Parlamentarios presentan denuncia penal por pérdidas de las AFP y exigen investigar advertencias desoídas

El diputado Daniel Manouchehri y la senadora Daniella Cicardini, ambos del PS, presentaron una denuncia ante la Fiscalía Nacional por las decisiones de inversión de las AFP en derivados de tasas de interés y el perjuicio causado a los ahorros previsionales.

Al respecto, el parlamentario indicó que “las AFP apostaron con la plata de la jubilación de los chilenos y perdieron 7.700 millones de dólares. Mientras los trabajadores ven cómo se pierde plata, las AFP se forran. Junto a la senadora Cicardini presentamos una denuncia en la Fiscalía para que investigue si hubo administración desleal, quién decidió apostar y a quién beneficiaba. Si hubo delito, que respondan con su patrimonio”.

La denuncia recoge antecedentes publicados por Bloomberg, que informó una valorización negativa de aproximadamente US$7.700 millones en posiciones en derivados de tasas extranjeras del sistema a septiembre. El medio también reveló, citando a personas familiarizadas con las conversaciones, que ejecutivos de las AFP habían solicitado límites para estas operaciones, pero continuaron realizándolas ante el temor de quedar por debajo de la rentabilidad de sus competidores.

En esa línea, la senadora Cicardini señaló que “las AFP cobran por administrar una plata que no les pertenece. No para usarla como fichas de casino. Están apostando con años de trabajo y sacrificio de millones de chilenos. Y cuando esa plata se pierde, no pueden lavarse las manos y dejar que los trabajadores paguen la cuenta”.

“Por eso presentamos esta denuncia ante la Fiscalía. Se tiene que investigar a fondo, porque acá hubo alertas y simplemente se ignoraron. Las AFP tienen que asumir las responsabilidades que les correspondan y, si hubo delitos, que caiga todo el rigor de la ley. Que sean poderosas no significa que sean intocables”, remarcó.

Los parlamentarios pidieron esclarecer si las administradoras mantuvieron una exposición excesiva pese a las advertencias recibidas, privilegiando sus propios intereses por sobre los de los afiliados. El escrito solicita examinar también la eventual responsabilidad penal de las AFP como empresas. Ambos señalaron que acuden a la Fiscalía como representantes de la ciudadanía para defender los ahorros previsionales. Finalmente, expresaron que esperan una investigación a fondo que esclarezca los hechos y determine las responsabilidades que correspondan.

(Imagen: Rodolfo Jara / Forbes Chile)

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