Parisi evalúa retiros previsionales focalizados para desempleados y enfermos

El secretario general del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, afirmó que la colectividad estudia tres alternativas para permitir retiros de fondos previsionales de manera focalizada y sin generar inflación, dirigidas a personas que llevan más de nueve meses desempleadas y a quienes enfrentan problemas de salud.

Sobre el retiro de fondos de pensiones, Parisi indicó en entrevista con Canal 13 que “estamos estudiando alternativas. Nosotros creemos que tiene que ser un retiro que no sea inflacionario y focalizado”.

En esa línea, explicó que una de las opciones apunta a “las personas que llevan más de nueve meses desempleado y que hayan cotizado y hayan extinguido su subsidio de desempleo”, quienes podrían retirar “controladamente, pausadamente, no inflacionario, hasta dos o tres salarios mínimos mensuales”.

Añadió que la medida también podría beneficiar a “aquellas personas que están con problemas de salud”, con montos que, según señaló, no superarían los 400 millones.

Consultado sobre por qué insistir en los retiros, el fundador del PDG sostuvo que “la gente está desesperada”. En esa línea, cuestionó que “la extrema derecha y la extrema izquierda están muy bien económicamente, siendo privilegiados porque tienen puestos muy buenos en el sector privado y el público”.

“Nosotros, pues, conversamos con la gente. Nosotros vemos la desesperación de la gente”, agregó, antes de concluir: “Yo no quiero retiros, pero estoy viendo que la gente está desesperada y el Presidente Kast no se inmuta”.

Por otro lado, Parisi advirtió sobre la situación laboral del país “hay una crisis de empleo en Chile, y se vienen malas noticias”.

En ese contexto, planteó congelar el incremento de las cotizaciones que pagan los empleadores, considerando también el impacto que podría tener el fenómeno de El Niño.

“¿Qué proponemos nosotros? Congelar el incremento en las imposiciones o contribuciones que hace el empleador para las cotizaciones tradicionales”, señaló.

El excandidato presidencial explicó que en agosto del próximo año está previsto un aumento de 0,75 puntos porcentuales y advirtió sobre su impacto fiscal. “Eso significa que en agosto del próximo año se va a incrementar en un 0,75. ¿Cuánta plata significa eso? Y esto es una ayuda al ministro Quiroz, significa que el Estado va tener que pagar 200 millones de dólares más por ese incremento”, comentó.

Ante ese escenario, propuso congelar el alza hasta que el desempleo disminuya: “Congelémoslo hasta que el desempleo, la tasa de desempleo, baje del 7%”.

Parisi aseguró que está dispuesto a conversar con los parlamentarios de su colectividad para alcanzar un acuerdo con el Gobierno. “Estoy dispuesto a hablar con mis diputados, los 15 diputados, los 14 diputados del PDG para que lleguemos a un acuerdo con el ministro. Nosotros queremos ayudar a la economía para que se contrate gente, especialmente mujeres”, sostuvo.

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