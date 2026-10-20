Parisi cuestiona reforma previsional del Gobierno de Boric tras pérdidas del Fondo E y reflota propuesta de un "Fondo F"

El secretario general del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, apuntó al Gobierno del expresidente Gabriel Boric tras las millonarias pérdidas registradas en el Fondo E y cuestionó las modificaciones introducidas al sistema previsional, particularmente la reducción del encaje que deben mantener las administradoras.

El también economista sostuvo que, a partir de abril de 2027, la reforma permitirá a las AFP comenzar a liberar recursos que, según sus cálculos, totalizarían US$1.600 millones, y recordó su propuesta de crear un Fondo F destinado a inversiones más conservadoras.

Parisi explicó que, antes de la reforma previsional, las administradoras debían mantener un encaje equivalente al 1% de los fondos administrados, mecanismo que, según sus estimaciones, representaba aproximadamente US$2.000 millones.

"Con el cambio de ley, el Presidente Boric le regaló -entre comillas- US$1.600 millones a las administradoras", afirmó, cuestionando que el nuevo mecanismo establezca un encaje calculado sobre las comisiones cobradas por las AFP.

El economista sostuvo que esta modificación reduce significativamente los recursos comprometidos por las administradoras.

"Se pasó de US$2.000 millones a US$400 millones. O sea, a partir de abril del próximo año 2027, las AFP se van a poder llevar o retirar, sin ningún problema y legalmente, US$1.600 millones. Fue una muy mala modificación", señaló.

La reforma previsional reemplazó la exigencia de encaje equivalente al 1% de los fondos administrados por una obligación correspondiente al 30% de las comisiones percibidas durante los doce meses anteriores. La normativa contempla que la liberación del excedente comience en abril de 2027 y se efectúe gradualmente durante cuatro años.

En ese contexto, Parisi advirtió sobre las eventuales consecuencias de la reducción del encaje ante posibles controversias judiciales. "Si llegara una instancia de litigio, no habría plata para cobrar nada", aseguró.

En tanto, frente a las pérdidas registradas en el Fondo E, considerado el más conservador del actual sistema de multifondos, el secretario general del PDG retomó una de sus propuestas planteadas durante la campaña presidencial.

"También lo dijimos durante las discusiones en la campaña presidencial, que se necesitaba el Fondo F donde solo se deberían invertir en bonos de países AAA más Chile", recordó, defendiendo la creación de una alternativa de inversión con mayores restricciones respecto de los instrumentos permitidos.

Finalmente, también cuestionó que “la modificación que permitió que las AFP pudieran invertir y especular en instrumentos derivados se mandató durante el periodo del Presidente Boric. Sabemos dónde tienen que estar puestas las culpas”.

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