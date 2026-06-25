Parisi critica al Presidente Kast por descartar despliegue de militares en las calles: "Prometió seguridad y no lo está cumpliendo"

El líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, cuestionó al Presidente José Antonio Kast por negarse a desplegar a las Fuerzas Armadas en las calles para reforzar la seguridad pública tras los últimos delitos y crímenes de alta connotación social.

El excandidato a La Moneda declaró que "el Presidente Kast no saca a los militares a la calle como lo prometió y cómo se lo han pedido”.

Según explicó, la decisión del Mandatario puede obedecer a dos razones. La primera de ellas, dijo, “porque el comandante en jefe del Ejército le dijo que no lo iba a hacer, como se lo dijeron también a Piñera, y en ese caso hay que cambiarlo de inmediato porque eso es demostrar quién manda en Chile”.

En tanto, sobre la segunda razón para negarse al despliegue de las FF.AA., Paris apuntó a que “si tiene miedo que algún militar caiga en la cárcel y sea procesado injustamente cómo está el conscripto en La Serena, él lo puede indultar".

Se trata del caso del conscripto Carlos Robledo en La Serena, quien durante el estallido social en 2019, y cuando entonces tenía 18 años, abrió fuego por orden de un superior, causando la muerte de un manifestante y siendo condenado a una pena de 10 años de cárcel.

Por ello, y considerando que el jefe de Estado puso como ejemplo el caso de Robledo para negarse a desplegar militares para la seguridad, Parisi lo emplazó a que “ahora mismo, hoy o mañana, puede indultar de la misma forma que Boric lo hizo con criminales, que todos sabemos que eso fue así. Si el Presidente Kast está convencido de que es inocente, tiene que indultar a ese militar y no quejarse en las conferencias que da”.

Finalmente, el líder del PDG afirmó que el Presidente “prometió seguridad, y no lo está cumpliendo. Eso claramente tiene un costo político que lo debe asumir siempre el Presidente. Para eso, uno tiene que prepararse, para asumir los costos políticos y no solamente los viajes”.

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