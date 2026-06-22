Paraguay se suma a compromiso regional impulsado por Chile para enfrentar la delincuencia organizada transnacional

En el marco de la 56ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, los ministros de Relaciones Exteriores de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, países que adoptaron el Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional el pasado 28 de mayo de 2026, sostuvieron un encuentro con autoridades de la República del Paraguay con el objeto de compartir los alcances de dicha iniciativa e invitar formalmente a ese país a sumarse al proceso.

Durante la reunión, las partes coincidieron en que la delincuencia organizada transnacional constituye una de las amenazas más graves para la seguridad de las personas, la estabilidad institucional, el desarrollo y la democracia en la región, y reafirmaron que su carácter transfronterizo exige respuestas coordinadas, sostenidas y eficaces entre los Estados.

Los ministros de Relaciones Exteriores de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú reafirmaron la importancia del Compromiso Regional de Santiago como una plataforma de cooperación regional orientada a fortalecer la articulación política, la interoperabilidad institucional y el intercambio oportuno de información entre los países participantes, sobre la base del respeto a la soberanía, al derecho internacional, a los ordenamientos jurídicos internos y a los derechos humanos.

En la oportunidad, el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay aceptó en representación del Gobierno de su país la invitación a adherir al Compromiso Regional de Santiago.

Las partes valoraron este entendimiento como un paso relevante para ampliar y fortalecer la coordinación regional frente a la delincuencia organizada transnacional, y reafirmaron su voluntad de continuar promoviendo una respuesta cada vez más articulada, efectiva y sostenida frente a una amenaza común que afecta de manera directa a nuestras sociedades.

(Imagen: Ministerio de Relaciones Exteriores)

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