Pamela Jiles llama a impulsar nuevo retiro del 10%, pero bancada del PDG se desmarca

La bancada del Partido de la Gente (PDG) aclaró que no está impulsando un nuevo retiro de fondos previsionales, y que solo está evaluando un autopréstamo, luego de las críticas recibidas desde diversos sectores, incluido el Gobierno, por una propuesta "populista".

El jefe de los diputados del PDG y miembro de la Comisión de Hacienda, Juan Marcelo Valenzuela, declaró que "la bancada no ha anunciado ningún proyecto de retiro del 10%. Estamos evaluando alternativas excepcionales, como un autopréstamo o mecanismos acotados para personas con más de 6 meses de cesantía".

Sin embargo, la polémica persiste luego de que la diputada PDG Pamela Jiles llamara a apoyar este nuevo retiro.

"Si quieres tu retiro 10% repostea esta Abuela de la suerte y organízate para exigirlo a los medios de comunicación, en la calle, en las redes sociales. Si no quieres recuperar tu dinero y prefieres que lo pierdan las AFP, pasa de largo sin molestar", señaló en su cuenta de X.

Por el lado del Gobierno, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, expresó que "somos respetuosos de todas las iniciativas parlamentarias que hay en el Congreso Nacional. Sin embargo, este gobierno, el gobierno anterior y el gobierno anterior creo que han sido de una sola línea, que hay políticas que en el mediano y largo plazo han sido más perjudiciales que beneficiosas para el país".

En tanto, el senador independiente Rojo Edwards afirmó que "la intención del PDG de focalizar ayudas a personas que llevan más de 6 meses buscando trabajo es acertada, pero el instrumento es erróneo. Los retiros producen inflación, dejan a la clase media sin créditos hipotecarios".

A su vez, la diputada del Partido Nacional Libertario, Paulina Muñoz, dijo que "el PDG no sabe de dónde más implantar banderas populistas para, además, generar una falsa sensación de mejora en la economía. Creo que es de una irresponsabilidad del porte de un buque".

Finalmente, el diputado Leandro Kunstmann (Partido Republicano) rechazó la posibilidad de avanzar en un nuevo retiro de fondos previsionales y calificó la propuesta como una “irresponsabilidad gigantesca”. De igual forma, el parlamentario sostuvo que la respuesta al desempleo debe concentrarse en políticas de largo plazo que incentiven la creación de empleo y no en medidas que generan efectos inflacionarios.

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