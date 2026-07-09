Países Bajos aprueba la extradición de Karen Rojo y activa su retorno a Chile para cumplir condena

La Cancillería informó que las autoridades de Países Bajos aprobaron la extradición de la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, quien fue condenada en Chile por el delito de fraude al fisco.

El Ministerio de Relaciones Exteriores comunicó esta decisión a la Corte de Apelaciones de Antofagasta y, además, remitió los antecedentes a Interpol Chile, organismo que deberá trasladarse a Europa para concretar el procedimiento de extradición.

Karen Rojo abandonó Chile tras ser condenada a cinco años y un día de presidio por fraude al fisco. Posteriormente, fue detenida en Países Bajos en julio de 2022, luego de permanecer prófuga de la justicia chilena.

Desde entonces, permanece recluida en una cárcel de mujeres en Países Bajos, a la espera de que se resolviera el proceso de extradición, trámite que ahora recibió el visto bueno de las autoridades neerlandesas.

La exjefa comunal fue declarada culpable de contratar servicios de asesoría política con recursos de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) por un monto cercano a $24 millones, fondos que, según estableció la justicia, fueron utilizados con fines vinculados a su campaña de reelección en 2016.

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