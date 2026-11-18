Sujetos vestidos con overoles blancos protagonizaron una serie de incidentes en el Liceo 7 José Toribio Medina de Ñuñoa.

Se reportó el incendio de una sala de clases, lanzamiento de bombas molotov y destrozos en el exterior del establecimiento.

Al menos 40 personas participaron en los desórdenes, quienes lanzaron fuegos artificiales contra funcionarios de Carabineros.

La Municipalidad de Ñuñoa confirmó que los incidentes incluyeron “overoles blancos, lanzamiento de bombas molotov, destrozos en avenida Irarrázaval y el incendio de una sala de clases”.

En su cuenta de X, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, compartió registros de los incidentes y manifestó que "hoy aparecen después de meses overoles blancos cometiendo desmanes e impidiendo las clases en un liceo de la comuna”.

Bajo ese contexto, acusó que existen sectores que “ven la educación pública como un objetivo político, no como una prioridad social”.

“Sectores extremos que juegan con la vulnerabilidad y fragilidad de las personas”, finalmente, calificó los hechos como “una vergüenza”.

(Imagen: @sebastiansichel)

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