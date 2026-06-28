OS-9 detiene a sospechoso de provocar incendio en edificio de Santiago

Las diligencias desarrolladas por el OS-9 de Carabineros permitieron detener este domingo al presunto responsable del incendio que afectó durante la madrugada a un edificio de cinco pisos en la comuna de Santiago.

El siniestro se registró en un inmueble ubicado en la intersección de las calles Rosas y General Baquedano, donde las llamas obligaron a evacuar a los residentes mientras equipos de Bomberos trabajaban para controlar la emergencia.

Tras varias horas de investigación, cerca de las 13:05 horas, personal especializado de Carabineros concretó la detención del sospechoso en su domicilio, ubicado en la comuna de Estación Central.

De acuerdo con los antecedentes policiales preliminares, el detenido corresponde a un ciudadano peruano que registra antecedentes por hurto, violencia intrafamiliar y consumo de bebidas alcohólicas.

El incendio fue controlado por Bomberos sin que se reportaran personas lesionadas, mientras continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias en que se originó el fuego y establecer la eventual responsabilidad del imputado.

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