Ortiz y la opción presidencial de la DC: "Esto no es un Bachelet o Boric"

El presidente de la Democracia Cristiana (DC), Álvaro Ortiz, afirmó que la colectividad está abierta a levantar una candidatura presidencial propia, idealmente respaldada por un conglomerado amplio, y sostuvo que la definición dependerá de las opciones disponibles y de su capacidad para ofrecer una alternativa al país.

“Tenemos que dialogar, de manera que la DC también se abre a presentar un candidato presidencial, que ojalá sea de todo un conglomerado. Si eso no ocurre, porque las encuestas no prenden o porque es una persona que no tiene ciertas cualidades para poder dirigir un país, bueno, vamos viendo. Esto no es un Bachelet o Boric. Ellos se sumaron a ver cómo le damos una alternativa distinta, diferente, a Chile”, comentó Ortiz en entrevista con el diario La Tercera.

El timonel de la DC explicó que apoyar a Bachelet o Boric “es algo que va a tener que ser parte de nuestro debate. Pero uno también empieza a decir que estos nombres podrían identificarse con los principios y los valores de la DC”.

Consultado por la relación del partido con Michelle Bachelet, la calificó como de “muy buena. El cariño, los afectos, el respeto, la credibilidad se mantienen intactos”.

En la entrevista, además, Ortiz no se cerró a hacer alianzas con otros sectores políticos: “Solo con la DC hacia la izquierda no basta, tenemos que ir mucho más allá. Eso no es anticipar posibles pactos con partidos, por ejemplo, de centroderecha. No, pero hay personas que se sentían interpretadas por una derecha diferente a la que hoy está en el gobierno y con las cuales podemos coincidir en diferentes materias”, dijo.

“A ver, va a ser complicado llegar a acuerdos con republicanos y libertarios. En el Congreso yo converso con la UDI, RN, Evópoli, con las cuales en algunas materias a lo mejor no llegaremos a acuerdos, pero en otras sí”, comentó.

Consultado por la relación de la DC con el progresismo, aseguró que “esto va viéndose también en el tiempo, cómo vamos confluyendo en diferentes materias que nos unen (…) Esto es construir y administrar la diversidad que tenemos dentro de esta alianza. Es una relación, como una pareja o una relación laboral, que se tiene que ir fortaleciendo día a día, donde vamos conociendo las mañas, prioridades. Aquí no hay un límite de hasta qué momento nosotros vamos a seguir sentándonos”.

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