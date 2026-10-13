Orrego responde a alcaldesa de Las Condes tras críticas por ausencia luego del aluvión: "Más que polemizar, lo importante es ayudar"

El gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, respondió a la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, quien lo acusó de ausentarse de las reuniones del Comité de Gestión de Riesgo de Desastres (Cogrid) regional durante la emergencia por el aluvión que afectó a la comuna.

A través de su cuenta de X, la autoridad sostuvo que "en febrero, tras un primer episodio en la misma quebrada, ofrecimos a Las Condes financiar un estudio de riesgo y el municipio desistió del apoyo (entendible, considerando que Las Condes tiene un presupuesto que es más del doble que el del GORE para toda la región)".

"Hoy reiteramos nuestra disposición: los recursos están para prevenir y proteger a los vecinos. Más que polemizar, hoy lo importante es ayudar. Desde el Gobierno de Santiago estamos concentrados en evitar que esto vuelva a ocurrir", manifestó la autoridad.

Cabe recordar que en conversación con Tele13 Radio, la alcaldesa San Martín había afirmado que "cuando se hacen Cogrid regionales, entiendo que a los Cogrid regionales también va la Gobernación y no hemos visto al gobernador".

"Entonces yo pregunté dónde estaba, porque la idea es que cuando ocurren este tipo de situaciones es importante que todas las organizaciones estén disponibles para lo que se requiera (…) en el verano tampoco estaba coincidentemente, pero sí estuvo el primer día, el jueves", añadió la jefa comunal.

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