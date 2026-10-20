Ordenan evacuaciones preventivas en cuatro comunas de la región Metropolitana por riesgo de remociones en masa

El Gobierno anunció evacuaciones preventivas, a contar de las 10:00 horas de este martes, en las comunas de Las Condes, Lo Barnechea, Puente Alto y Talagante, por riesgo de remociones en masa.

En Senapred, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, detalló que en Las Condes la medida se aplicará en el sector de San Carlos de Apoquindo afectado el 8 de febrero pasado por un aluvión.

El perímetro comprende Camino Las Flores, avenida La Plaza, Quebrada Honda, Colina Vista Hermosa, General Blanche y Paul Harris, hasta Camino El Alba, que conecta nuevamente con Camino Las Flores.

"El llamado es que las casas que fueron especialmente afectadas por el evento del 8 de octubre no tengan moradores entre las 10 de la mañana y la cancelación de la alerta", señaló Pavez.

Añadió que "se ha dispuesto que entre las 10 de la mañana y la cancelación de la alerta, no podrán entrar ni circular vehículos al interior de dicho perímetro".

Además, Pavez anunció que se realizarán otras tres evacuaciones preventivas, coordinadas por la Delegación Presidencial Regional con los respectivos municipios.

En Talagante, el campamento Ribera del Río, por eventual desborde del Mapocho; en Puente Alto, los campamentos Valle Hermoso y El Sueño de Todos, en riesgo por activación de quebradas; y en Lo Barnechea los sectores de Huallalolén, Vaca Muerta y Ninhue por el mismo motivo.

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