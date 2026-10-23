Oposición inicia estudio de eventual acusación constitucional contra ministro Rabat por rebaja de penas a condenados por delitos sexuales

Las bancadas de diputados del Frente Amplio, Partido Socialista, Partido Comunista, Democracia Cristiana, Partido por la Democracia y Partido Liberal exigieron al Presidente José Antonio Kast que remueva del cargo al ministro de Justicia, Fernando Rabat, y anunciaron una eventual acusación constitucional contra el secretario de Estado "ante la indignante decisión de rebajar penas a abusadores y violadores de niños, niñas e infantes".

A través de una declaración, señalaron que "el Presidente Kast debe asumir su responsabilidad y tomar acciones. Él no es un observador, es el jefe de Gobierno. Si el ministro Rabat está en el cargo fue porque el Presidente lo nombró. De la misma forma, puede comenzar reconociendo el error y hacer valer las responsabilidades políticas que corresponden en estos hechos que han conmocionado al país y generan temor en muchas víctimas".

Añadieron que "por eso, exigimos al Presidente Kast que remueva al ministro Fernando Rabat de su cargo. Hasta ahora, la respuesta del Gobierno ha sido tardía, insuficiente e irresponsable, además de errónea jurídicamente. Es momento de hacerse cargo".

También anunciaron que "hemos acordado impulsar, en primera instancia, una sesión especial para el día miércoles 28 de octubre con el objetivo de que el Ministro Rabat dé cuenta al Congreso Nacional de este cambio de criterio y le explique al país sus razones".

Además, informaron que "iniciaremos el trabajo de preparación para la presentación de una acusación constitucional. Estaremos analizando argumentos jurídicos y dialogando con todos los sectores políticos que tengan un compromiso claro con defender a los niños y niñas de estos perversos abusos. Una vez recabados los antecedentes, anunciaremos nuestra definición conjunta el día miércoles 28 de octubre en el Congreso Nacional".

Finalmente, cerraron la declaración señalando que "llamamos a toda la ciudadanía y sectores políticos a la unidad para defender a la niñez de Chile. No podemos permitir que se deje a las víctimas en la indefensión y con miedo".

PURANOTICIA