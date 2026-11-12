Oposición ingresa acusación constitucional contra ministro Rabat por rebajas de condenas: contiene tres capítulos

Diputados de oposición ingresaron la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por la autorización de 56 rebajas de pena a condenados por delitos sexuales contra menores.

Fueron diez los parlamentarios que firmaron el texto, el se funda en la causal de infracción de la Constitución o de las leyes y tiene tres capítulos: las rebajas de condenas a agresores sexuales, las rebajas a condenados por crímenes de lesa humanidad, y la información inexacta e incompleta que entregó al Congreso.

Los legisladores estiman que el secretario de Estado abandonó el criterio que el Ministerio de Justicia sostuvo en dos administraciones, sin mediar cambio legal ni orden judicial que lo obligara.

También creen que resolvió a favor de los condenados, sin considerar a las víctimas e infringiendo la ley. Además lo acusan de atribuir la decisión a otros, como la Corte Suprema o el Congreso.

El jefe de bancada del Partido Socialista (PS), Raúl Leiva, manifestó que "este es un hecho inédito que ha permitido articular a toda la oposición con la convicción jurídica y política de que estamos haciendo lo correcto, y esperamos y confiamos en que las y los diputados de esta cámara den lugar a la misma para que procesa la acusación constitucional".

Por su parte, la jefa de bancada del Frente Amplio, Emilia Schneider, indicó que "el Gobierno del Presidente Kast, a través del ministro Rabat, le dio la espalda a las víctimas, a las víctimas de pedófilos y a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, y para defenderse vino a mentir a esta Cámara de Diputados. Es hora de que le respondan al país y que se hagan valer las responsabilidades que correspondan".

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