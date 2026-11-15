Oposición emplaza a Parisi y al PDG a definir postura ante acusación contra Rabat

La postura que adopten Franco Parisi y los diputados del Partido de la Gente (PDG) se ha convertido en uno de los principales focos de atención de la oposición ante la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat. A pocos días de que el libelo inicie su tramitación en la Cámara de Diputados, distintos dirigentes opositores emplazaron a la colectividad a transparentar su posición y definir si respaldará la iniciativa, en medio de las gestiones para reunir los votos necesarios que permitan avanzar al Senado.

La acusación, presentada el jueves 12 de noviembre, comenzará su recorrido legislativo este lunes 16, cuando se dará cuenta de su ingreso y se conformará la comisión encargada de examinarla.

Sin embargo, el escenario parlamentario continúa abierto. La oposición cuenta actualmente con una base estimada de 65 respaldos, por debajo de los 78 votos que necesita para aprobar el libelo en la Cámara.

En ese contexto, los 14 diputados del PDG adquieren especial relevancia para las negociaciones, aunque la colectividad todavía no ha comprometido una posición conjunta frente a la acusación.

Uno de los emplazamientos más directos provino del senador liberal Vlado Mirosevic, quien cuestionó la relación política que, a su juicio, mantiene el partido encabezado por Franco Parisi con el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

“Bueno, la oposición está unida. Y el PDG, el mensaje para Franco Parisi ya está clarísimo. ¿Hasta qué minuto va a seguir abrazado a la tabla de José Antonio Kast y dándole una especie de co-gobierno? Y dándole mayoría en todo al gobierno en la Cámara de Diputados”.

El parlamentario apuntó así al respaldo que el PDG ha entregado a determinadas iniciativas del Ejecutivo, instalando el debate sobre la posición que asumirá la colectividad en una votación que podría definir la continuidad del ministro Rabat.

OPOSICIÓN BUSCA SUMAR RESPALDOS PARA AVANZAR AL SENADO

Desde el Partido por la Democracia (PPD), su secretario general, Sebastián Vergara, también dirigió un llamado al Partido de la Gente, aunque puso el énfasis en la necesidad de revisar los fundamentos jurídicos de la acusación.

“Hago un llamado a toda la oposición, especialmente al PDG, a que el Partido de la Gente represente a la gente, a que lo analicen en su mérito, porque de ello se desprende que el ministro debe ser sancionado”, indicó a radio Bio Bio.

El dirigente defendió el contenido del libelo y planteó que los parlamentarios deben evaluar los antecedentes que sustentan la presentación antes de resolver su voto.

La acusación constitucional contiene tres capítulos relacionados con las rebajas de condenas otorgadas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, beneficios concedidos a condenados por crímenes de lesa humanidad y cuestionamientos a la información entregada por el ministro al Congreso.

Los impulsores de la iniciativa sostienen que estos antecedentes configurarían infracciones a la Constitución y las leyes, argumento que deberá ser examinado durante su tramitación legislativa.

No obstante, la estrategia de la oposición no se concentra exclusivamente en el PDG. En el sector también reconocen conversaciones con parlamentarios oficialistas que han expresado reparos frente a la actuación del Ministerio de Justicia durante la controversia.

La diputada radical Marcela Hernando sostuvo que existe convicción respecto de la necesidad de que la acusación prospere, aunque reconoció que todavía no hay certeza sobre el resultado de la votación.

En ese sentido, planteó que las conversaciones deben extenderse a distintos sectores políticos, considerando especialmente la dificultad de anticipar la decisión de los representantes del Partido de la Gente.

“Con el Partido de la Gente nunca se sabe. Así es que para nosotros es importante también el conversar con todos, no solamente con el PDG”, manifestó al mismo medio.

De esta manera, el inicio de la tramitación legislativa abrirá una nueva etapa de discusión, en la que los argumentos jurídicos del libelo se desarrollarán en paralelo a las negociaciones políticas para reunir los votos.

Por ahora, la definición del Partido de la Gente y las eventuales posiciones de parlamentarios oficialistas aparecen entre los factores que podrían incidir en el futuro de la acusación contra el titular de Justicia.

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