Oposición confirma acusación constitucional contra el ministro Fernando Rabat tras sesión especial en la Cámara

Las bancadas de la oposición anunciaron que presentarán una acusación constitucional en contra del ministro de Justicia, Fernando Rabat.

Esto se produjo luego la sesión especial que se desarrolló en la Cámara de Diputados, donde el secretario de Estado explicó la determinación del Ejecutivo de firmar 56 decretos que aprobaban la reducción de penas para culpables por delitos sexuales contra menores de edad.

La autoridad afirmó que no se le reprochó ninguna infracción a la leyes ni a la Constitución tras la sesión, señalando que "este fue un ejercicio democrático en donde hemos expuesto nuestros argumentos. Agradezco profundamente la sesión, puesto que me voy con el convencimiento de haber cumplido con la Constitución y con la ley".

"No se me ha reprochado ni una sola infracción de ley, ni una sola infracción de la Constitución", enfatizó el titular de Justicia, quien luego señaló que "no voy a cejar hasta que nunca más ningún delincuente que haya abusado o violado a un niño esté en la calle".

"El compromiso, cumpliendo las instrucciones del señor Presidente de la República, es preocuparnos ahora de las víctimas. Nuestro Estado, nuestros órganos especializados van a evitar la revictimización", aseguró.

ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL

Fue la diputada Gael Yeomans (Frente Amplio) quien confirmó que impulsarán la acusación constitucional contra el ministro Fernando Rabat.

“Lo primero es que en esta sesión especial vimos un ministro que no supo defender, porque además esto es absolutamente aberrante, injustificable. El haberle rebajado las condenas a pedófilos abusadores de niños no tenía justificación alguna. Hay inconsistencias flagrantes del ministro que quedaron en evidencia. Y que además un proyecto que presentamos de conjunto quienes somos parte de los partidos de oposición se aprobó por esta Cámara de Diputados y Diputadas en que le pedimos la renuncia formal al presidente de la República, al ministro Rabat, al subsecretario Silva. Porque efectivamente acá lo que se tenía que haber hecho era proteger a los niños y niñas. Esa era su principal obligación, pero lamentablemente los 56 decretos que sacaron y que hasta ahora hemos conocido, porque pueden haber más, vulneraron los derechos de los niños".

Añadió que "hay agresores sueltos en las calles producto del error que cometieron y que es absolutamente imperdonable. Es por esa razón que hemos tomado la decisión de impulsar la acusación constitucional, porque estamos convencidos que un error como este no puede ser aceptado ni avalado por el Congreso Nacional. Y vamos a trabajar seriamente en la construcción de sus argumentos, porque creemos que el ministro tiene que salir de su cargo y las responsabilidades políticas se deben asumir".

Finalmente, mencionó que "si es que el Presidente no ha tomado hasta ahora la definición e insiste en ratificarlo en su cargo a pesar de los hechos que todos conocemos acá. Y por lo mismo es nuestra obligación ejercer toda la herramienta de fiscalización, y es lo que vamos a hacer”.

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