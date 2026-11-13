Oposición confía en que se apruebe la acusación constitucional contra el ministro Rabat: "Estamos haciendo lo correcto"

Diputados impulsores de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, esperan que el libelo sea aprobado en la Cámara Baja, a pesar de que los primeros cálculos apuntan a que sería rechazada.

El socialista Raúl Leiva dijo que "este es un hecho inédito que ha permitido articular a toda la oposición con la convicción jurídica y política de que estamos haciendo lo correcto, y esperamos y confiamos en que las y los diputados de esta Cámara den lugar para que proceda la acusación constitucional".

A su vez, el también socialista Juan Santana expresó que "el ministro Rabat no puede continuar en el cargo y si el Presidente Kast no pide su renuncia, vamos a ser los parlamentarios quienes en uso de nuestras facultades fiscalizadoras, lo vamos a acusar constitucionalmente".

Asimismo, la presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans sostuvo que "Rabat abandonó el criterio que su ministerio sostenía desde 2022 y favoreció a los condenados, pasando por alto a las víctimas y sus derechos".

En tanto, el diputado Jorge Brito (FA) expresó que "no seremos cómplices de que pedófilos y criminales estén libres sin haber cumplido su condena y sin haber pagado su deuda con toda la sociedad".

Finalmente la representante del Partido Comunista, Daniela Serrano, espera que "los diputados y diputadas que hablan de proteger a la infancia lo demuestren ahora, apoyando la acusación constitucional y no solo con consignas".

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