Oposición agenda cónclave para el domingo 15 de noviembre con los expresidentes Bachelet y Boric

Tras la reunión de coordinación de las fuerzas del progresismo, el secretario general (s) del Partido Socialista (PS), Arturo Barrios, entregó detalles del cónclave del sector junto a los expresidentes Michelle Bachelet (PS) y Gabriel Boric (FA).

“Se ha acordado y se ha definido la fecha del 15 de noviembre para el cónclave de la oposición, donde también se ha invitado a la expresidenta Michelle Bachelet y al expresidente Gabriel Boric”, contó.

El encuentro reunirá nuevamente a los dirigentes de los partidos del progresismo y a los exmandatarios, tras la cita del pasado 15 de octubre organizada por Bachelet en la Fundación Horizonte Ciudadano.

El dirigente socialista adelantó que “estamos afinando desde el punto de vista de la metodología para tener un encuentro que sea eficiente y eficaz para proponer a Chile un camino”.

Uno de los temas más criticados por los líderes de la oposición fue el nuevo criterio del Gobierno para rebajar las penas a condenados por delitos sexuales.

La secretaria general del Partido Comunista (PC), Bárbara Figueroa, aseguró que “es una señal preocupante. Lo ha dicho la Defensoría de la Niñez. Cuando el Gobierno tiene la posibilidad de aceptar o no la rebaja de los imputados en materia de abusos sexuales producto de las condiciones de la ley, evidentemente que cuando eso ocurre y es el Ejecutivo el que tiene la potestad de dar ese paso o no, de aceptar o no aquello, lo que uno hubiese esperado es que un Gobierno que dice que pone en el centro a los niños, que está preocupado de los desafíos del país, que está preocupado de la infancia, hubiese dado una señal contundente respecto a esta materia”.

Agregó que “vamos a acompañar todas las acciones que desde el Parlamento se puedan hacer para poder tener claridad respecto de si esta va a ser la conducta permanente del Ejecutivo o si este es sembrar el camino para los indultos que quieren en materia de violación a los derechos humanos”.

Arturo Barrios, en tanto, aseguró que “es absolutamente inconcebible que se hayan entregado beneficios a 56 abusadores y violadores de niñas y niños chilenos. Eso no es presentable”.

“Cuando se había definido lo imprescriptible del delito, se había tipificado la prostitución infantil, se había avanzado en investigaciones. Esto es un retroceso tremendo. Y que no se venga a tapar el sol con un dedo. Ningún violador, ningún abusador, ni de niños, ni de nadie puede tener beneficio alguno. Eso no es posible en la sociedad chilena”, subrayó.

Constanza Martínez, secretaria general del Frente Amplio (FA), por su parte, sostuvo que se trata de “una señal de impunidad total, de falta de coherencia en torno a los principios que ellos decían defender y principalmente una falta de lectura y de propuesta al país para poder abordar el tema de seguridad”.

“A mí me parece insólito que un Gobierno que hizo campaña, que hizo de la seguridad una forma de publicidad y no una mirada de Estado, hoy día sea incapaz de ofrecerle al país una mirada que sea común. Yo la verdad es que veo con mucha preocupación la improvisación que hay en este aspecto y la falta de cuidado también por una de las principales prioridades de la ciudadanía”, finalizó.

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