En medio de la discusión del Presupuesto 2027 en el Senado, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, fue advertido por parlamentarios de oposición de una eventual acusación constitucional en su contra por no incorporar los recursos correspondientes al Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP), creado en el marco de la reforma de pensiones.

Este fondo, de cerca de 160 millones de dólares para 2027, fue creado con la última reforma previsional con el fin de generar un pilar solidario en materia de seguridad social.

Su administración quedó a cargo del Administrador del Fondo Autónomo de Protección Previsional.

La discrepancia radica en que Hacienda sostiene que el primer desembolso correspondería a 2028, mientras que la Superintendencia de Pensiones y la Contraloría han señalado que debe realizarse el próximo año.

En el debate en la sala, el senador Daniel Núñez (PC) expuso una carta de la Superintendencia y exigió a Quiroz dar respuesta. Además, el legislador advirtió que, al no disponer de los recursos para el FAPP, el titular de la cartera de Hacienda se arriesga a una acusación constitucional.

El secretario de Estado respondió que “quiero recordar que el Artículo 21 de la Ley de Administración Financiera de Estado..., obliga a la Ley de Presupuestos a cumplir todas las leyes existentes y vigentes. Por lo tanto, no está en cuestión acá la garantía de que los recursos van a estar conforme a la ley”, dijo.

Añadió que “¿qué es lo que ha ocurrido acá? Que nosotros, hasta la fecha, aún después del dictamen de la Contraloría, no consideramos aclarado el punto, porque la Contraloría se remite a un oficio de la Superintendencia de Pensiones, oficio que a nosotros nos merece dudas, y dado que nos remite a dicho oficio, nosotros hemos enviado un oficio a la Superintendencia de Pensiones para aclarar el punto".

“Tan pronto sea aclarado, tenga seguridad, por su intermedio presidenta, señores senadores, que este ministro siempre ha cumplido la ley... y esos recursos van a estar garantizados”, cerró.

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