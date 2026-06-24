Operativo nacional de Carabineros termina con 184 detenidos en controles nocturnos

Con el objetivo de fortalecer la seguridad, entregando mayor tranquilidad en los barrios y calles, Carabineros desplegó amplios controles preventivos y servicios extraordinarios en diversos puntos de la región Metropolitana y otras ciudades del país

Más de 1.700 carabineros detuvieron, a nivel nacional, a 184 personas en cerca de 12 mil controles preventivos y 375 fiscalizaciones, de las que se reportaron 433 infracciones, droga incautada, 15 vehículos retirados de circulación, 10 armas de fuego y municiones requisadas.

El general director Marcelo Araya indicó que "hemos movilizado, solo en la Región Metropolitana, casi 200 carabineros, 60 vehículos policiales y contamos con apoyo personal de Grupo de Operaciones Especiales, con personal de Control del Orden Público, de Tránsito y de Radiopatrullas".

El operativo -que contó además con apoyo del helicóptero de la Prefectura Aérea- se desarrolló en comunas como Colina, Huechuraba, Vitacura, San Bernardo, San Miguel, La Pintana, Cerro Navia, Maipú y Peñalolén, manteniendo patrullajes preventivos con un gran contingente policial, los que se extendieron hasta altas horas de la madrugada.

"La gente quiere circular con tranquilidad, quiere que haya fiscalizaciones, por lo tanto, vamos a estar desplegados en todos los lugares que sean necesarios. Así queremos darle tranquilidad a la población, por lo que vamos a seguir haciendo estos operativos especiales", advirtió el general director.

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