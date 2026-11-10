Operativo en Ñuñoa y Macul deja cuatro detenidos y más de un kilo de cocaína incautada

En el marco de una investigación por infracción a la Ley de Drogas, detectives de la Brigada de Investigación Criminal Providencia, equipo Modelo Territorial Cero de la Policía de Investigaciones (PDI), detuvieron a cuatro personas e intervinieron ocho domicilios, ubicados en las comunas de Ñuñoa y Macul.

El comisario Marco Contreras, de la Brigada de Investigación Criminal Providencia, explicó que los detenidos pertenecían a clanes familiares que ejercían el control territorial de la comercialización de drogas en el sector y que, además, contaban con personas que alertaban sobre el actuar policial.

Como resultado del operativo, los funcionarios policiales incautaron más de un kilo de clorhidrato de cocaína, además de cocaína base y cannabis, junto con dinero en efectivo, teléfonos celulares y elementos utilizados para la dosificación de sustancias ilícitas.

El despliegue contó con la coordinación y colaboración de equipos MT0 y la Brigada de Adiestramiento Canino, destacando el trabajo especializado y coordinado de los funcionarios policiales para el desarrollo de este procedimiento.

Por instrucción del Ministerio Público, tres de los detenidos fueron puestos a disposición del tribunal para su respectivo control de detención, mientras que el cuarto quedó apercibido conforme al artículo 26 del Código Procesal Penal.

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