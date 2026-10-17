Operativo en Bajos de Mena deja tres detenidos, droga y un arma incautada

Un procedimiento policial realizado por Carabineros de la 30ª Comisaría de Radiopatrullas e Intervención Policial permitió la detención de tres personas y la incautación de droga dosificada, un arma tipo pistola de fantasía, munición, teléfonos celulares y dinero en efectivo, durante un patrullaje preventivo efectuado en el sector de Bajos de Mena, comuna de Puente Alto.

El operativo se desarrolló la noche del viernes en el marco del reforzamiento policial dispuesto para la zona, con el objetivo de intensificar los patrullajes preventivos y fortalecer la presencia policial en sectores priorizados de la comuna.

De acuerdo con los antecedentes del procedimiento, mientras el personal policial realizaba recorridos preventivos por el sector, detectó a tres individuos, dos de los cuales presuntamente efectuaban una transacción de papelillos de papel cuadriculado que contenían una sustancia polvorienta con características similares a la pasta base de cocaína.

En ese momento, el tercer individuo, al advertir la presencia de Carabineros, arrojó al suelo un objeto tipo pistola, situación que motivó la intervención policial y la detención de los tres involucrados.

Tras realizar un registro del lugar, los funcionarios encontraron 151 papelillos de papel cuadriculado que contenían una sustancia con características similares a la pasta base de cocaína, además de un arma tipo pistola de fantasía, un cartucho calibre 12, cuatro teléfonos celulares y $51.550 en dinero en efectivo.

Como resultado del procedimiento, fueron detenidas tres personas: dos mayores de edad y un adolescente de 14 años.

Los detenidos y las especies incautadas fueron trasladados hasta la unidad policial correspondiente para la adopción del procedimiento de rigor, por hechos asociados a infracciones a la Ley N.º 20.000, al artículo 445 y al porte de munición, conforme a los antecedentes informados.

Este procedimiento se enmarca en el reforzamiento de los servicios policiales en Bajos de Mena, donde Carabineros mantiene labores preventivas y de intervención orientadas a detectar situaciones constitutivas de delito y contribuir a la seguridad de los vecinos de Puente Alto.

PURANOTICIA