"Operación retorno": Peak de tránsito vehicular será entre las 16 y 20 horas

Ya está en marcha la "operación retorno" para el regreso de los vehículos que salieron de la Región Metropolitana con motivo del fin de semana largo. El peak se espera a contar de las 16 horas de este lunes.

Para este retorno, las autoridades dispusieron las siguientes medidas:

- Peaje a Luca ($1.000): Para este lunes 29, la medida estará vigente de 07:00 a 12:00 horas en las Rutas 68, 5 Sur y 5 Norte.

- Restricción de camiones: Se aplicarán bloqueos en horarios de mayor flujo en las Rutas 5 Norte, 68 y 5 Sur para facilitar el tránsito de vehículos livianos.

- Horarios de mayor congestión: Para el retorno, el peak de tráfico se concentrará este lunes 29 entre las 16:00 y las 20:00 horas.

El último balance de Carabineros reportó la salida de 273.222 vehículos desde la Región Metropolitana. La proyección era de 400 mil vehículos.

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