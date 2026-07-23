Operación "La Patrona": PDI detiene a cinco extranjeros vinculados a violentos robos en el sector oriente de Santiago

Detectives de la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Oriente (BIRO) de la PDI, en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, lograron desarticular una asociación criminal integrada por cinco ciudadanos colombianos en el marco de la operación "La Patrona".

La investigación, que se extendió durante varios meses, permitió identificar, ubicar y detener a tres hombres y dos mujeres, de entre 30 y 39 años, quienes estarían vinculados a una serie de delitos violentos cometidos durante 2026 en el sector oriente de la Región Metropolitana.

De acuerdo con los antecedentes reunidos por los investigadores, la organización estaría relacionada con 11 hechos delictuales, donde sus integrantes actuaban en parejas y abordaban a sus víctimas en la vía pública.

Según la indagatoria, los imputados intimidaban y agredían a las víctimas utilizando armas de fuego y armas cortantes, con el objetivo de sustraer especies de valor, las que posteriormente serían comercializadas en locales dedicados a la compra de dispositivos tecnológicos de origen ilícito.

La PDI informó que todos los detenidos mantenían ingreso irregular al país. Además, diligencias realizadas junto a Interpol permitieron establecer que una de las imputadas contaba con una Notificación Roja por un homicidio ocurrido en Brasil en 2023.

Asimismo, al momento de su captura, la mujer portaba documentación de identidad correspondiente a una persona fallecida.

En paralelo, otro de los detenidos mantenía una orden de captura vigente en Colombia por el delito de hurto calificado y agravado, además de registrar antecedentes en Estados Unidos por uso de documentación falsificada y delitos contra la propiedad.

La policía agregó que los otros integrantes de la organización también cuentan con antecedentes por distintos delitos en su país de origen.

Como parte del operativo, la PDI ejecutó órdenes de detención y allanamientos en inmuebles ubicados en las comunas de Renca, Estación Central y Santiago, logrando la desarticulación de la estructura investigada.

Durante los procedimientos se incautaron teléfonos celulares, cannabis, munición y diversa evidencia de interés criminalístico, elementos que serán analizados para continuar con las diligencias investigativas.

PURANOTICIA